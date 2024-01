Gian Pietro Beltrando | così è nata l' accademia formativa dedicata all' economia e alla finanza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Gli italiani, sono da sempre nei più svariati campi, gli inventori di modelli di business. Creatività e intelligenza sono, ancora oggi, le chiavi che permettono di affermarsi in un'ormai globalizzata ma nella quale, le condizioni di partenza non sono uguali per tutti. Spesso è proprio la necessità di superare difficoltà del proprio paese a dar loro la spinta immaginativa per la creazione e messa a punto d'idee, soluzioni che poi diventano realtà. È il caso di, 27 anni, piemontese, che prima di dar vita, nel 2019,sua prima start-up Fintech, partendo dalle sue esperienze nel campo imprenditoriale ed economico-finanziarie, oltre ad essere oggi una realtà aziendale consolidata con sedi in Italia ed estero, è anche una communityal mondo ...