Giallorossi in fermento | è atterrato Angelino | sarà il terzino sinistro della Roma

Baldanzi sarebbe il primo grande investimento di prospettiva della proprietà americana fatto su un giovane talento italiano, che ha avuto estimatori anche all’estero. La tifoseria giallorossa si è acc ...Fantascienza Chissà. Neanche il tempo per i Friedkin di smentire, che in città i tifosi sono già in fermento. Roma agli arabi: Dagospia sgancia la bomba Roma: Friedkin via, arrivano Totti e Malagò ...La nomina di De Rossi come allenatore ha alimentato le speranze e l'entusiasmo dei tifosi giallorossi, che ora guardano avanti con la speranza di vedere Totti ritornare in società. Questo passo ...