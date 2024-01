GF | Cesara Buonamici contro Beatrice | “Ma sei seria?” La casa esplode in un applauso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La puntata del Grande Fratello del 29 gennaio si è aperta con uno sal vertice traLuzzi e Perla. Le due hanno affrontato una settimana a dir poco turbolenta, nel corso della quale non si sono risparmiate. La vicenda è andata ben oltre la semplice antipatia, con parole grosse volate nelladi Cinecittà. Tutto è stato mostrato in diretta, o almeno un ricco riassunto, per poi spingere le due a un faccia a faccia in puntata, con Alfonso Signorini a fare da giudice (al solito).si è mostrata certa delle proprie ragioni, al solito. Convinta di poter surclassare Perla con la forza della propria dialettica. Si è però ritrovata di colpo spalle al muro. A costringerla è stata, le cui parole sono state generalmente ...