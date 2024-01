Getafe-Granada | Liga | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 29 gennaio 2024)è una partita valida per la ventiduesima giornata dellae si gioca lunedì alle 21:00:, tv e. La classifica dellaal momento è divisa in due “tronconi”. Ed al comando di uno di questi c’è il, che guida la parte destra della graduatoria. Gli Azulones di José Bordalas hanno totalizzato 26 punti in 20 partite, dieci in più della terzultima e cinque in meno del Las Palmas nono. Borja Mayoral – IlVeggente.it (Ansa)L’Europa, per ora, sembra un obiettivo ambizioso e fuori portata ma la salvezza potrebbe arrivare molto prima del previsto se gli azzurri nella seconda parte della stagione continueranno a viaggiare su questi ritmi. Nel frattempo il club dell’area metropolitana di Madrid dà ...