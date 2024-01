Geo Barents a Genova | fra i profughi anche un gruppo di palestinesi

Durante la navigazione verso la Sar, la zona di ricerca e soccorso , sulla Geo Barents si continua a lavorare non solo per ripulire gli spazi dove ... (tg24.sky)

“Erano tutti infreddoliti, molti di loro tremavano, non riuscivano a stare in piedi dal freddo. La prima cosa che mi hanno chiesto tutti è stato se ... (tg24.sky)

Ha attraccato alle 7.35 di questa mattina a Calata Doria, nel porto di Genova, la nave umanitaria di Medici Senza Frontiere Geo Barents. A bordo 68 profughi, raccolti in mare in tre diversi interventi ...Genova – Come era stato prefissato la Geo Barents è arrivata a Genova stamattina. La nave di Medici senza frontiere è attraccata a Ponte Andrea Doria. A bordo 68 persone salvate in area libica, tra ...La nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, Geo Barents, ha attraccato questa mattina alle 07:35 nel porto di Genova.