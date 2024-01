Genoa | colpo Vitinha | formula e cifre Malinovskyi | novità per il riscatto

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Un nuovo centravanti per ildi Gilardino: è in chiusura l'operazione Vitor Manuel Carvalho Oliveira, meglio noto come....

La Salernitana spinge per Jerome Boateng. Secondo quanto riportato da Sky Sport è terminato da poco l'incontro tra Walter Sabatini, l'agente del giocatore e lo stesso difensore ex Bayern Monaco, con ...Il Genoa ha chiuso l'affare Vitinha secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l'attaccante si trasferirà in prestito al Grifone dall'Olympique Marsiglia e domani sarà a Genova.Ci sarebbe anche Andrea Belotti tra i profili seguiti dalla Fiorentina come possibili colpi per l'attacco in questi ultimi giorni di mercato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, quello ...