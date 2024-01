Genoa | colpo a sorpresa | dall’Olympique Marsiglia arriva Vitinha

Un nuovo centravanti per il Genoa di Gilardino: è in chiusura l'operazione Vitor Manuel Carvalho Oliveira, meglio noto come Vitinha .... (calciomercato)

I rossoblù in giornata hanno avuto anche un’offerta della Fiorentina di 30 milioni per Gudmundsson. Il club rossoblu ha risposto di no.Il Genoa ha messo a segno un altro grande colpo in entrata: è in chiusura l’operazione con il Marsiglia per Vitinha. Dopo la grande campagna acquisti estiva, il club rossoblù sta lavorando ...Le voci di mercato delle ultime ore hanno fatto sognare non poco i tifosi viola, soprattutto per il giocatore del Genoa, pallino di molti supporter e che piaceva anche al tecnico, Gudmundsson. La ...