Gender gap | in medicina sempre più donne ma poche nei ruoli apicali | pesano anche violenza e maternità

In an attempt to determine which countries are the most dangerous for female travelers, husband and wife journalists Asher and Lyric Fergusson studied and ranked the 50 most popular countries amongst ...The Biden administration is marking Monday's 15th anniversary of a landmark federal pay equity law with new action to help close gaps in pay for federal employees and employees of federal contractors.In Italia alla maggior parte delle donne è negato il diritto all’autodeterminazione. In questi anni, davanti a un progressivo aumento della sensibilità attorno a temi importanti come le molestie sui l ...