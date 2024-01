Gb | Kate dimessa da ospedale torna a Windsor | ‘buoni progressi’ dopo intervento 2

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) (Adnkronos) –è uscita dalla London Clinic senza mostrarsi in pubblico. L’esatta natura dell’non è stata rivelata, ma la principessa avrà bisogno di mesi di recupero. La principessa ha trascorso 13 notti inl’operazione e non dovrebbere ai suoi doveri ufficiali fino aPasqua. Kensington Palace ha dichiarato che il principe e la principessa del Galles hanno voluto inviare un “enorme ringraziamento” al team medico dell’e per gli “auguri che hanno ricevuto da tutto il mondo”.si trovava nello stessodel re Carlo, che venerdì le ha fatto visita prima di sottoporsi a unper un ingrossamento della prostata. L'articolo CalcioWeb.