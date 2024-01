Gb e Usa lanciano nuove sanzioni contro l' Iran

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il Regno Unito e gli Usa hanno annunciatol'per affrontare la minaccia interna rappresentata dal regime di Teheran. E' quanto si legge in un comunicato del Foreign Office secondo cui vengono presi di mira "alti funzionariiani e membri di bande criminali organizzate che collaborano con il regime" coinvolti in attività di repressione e coercizionegiornalisti e difensori dei diritti umani. "Il Regno Unito e gli Usa hanno inviato un messaggio chiaro: non tollereremo questa minaccia", ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico David Cameron.

Il Regno Unito e gli Usa hanno annunciato nuove sanzioni contro l'Iran per affrontare la minaccia interna rappresentata dal regime di Teheran. E' quanto si legge in un comunicato del Foreign Office ...