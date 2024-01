Gaza | ridicolo il motivo del ritiro degli aiuti Onu Per il regime di Assad non fu così

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Dietro il fermo ai fondi di nove paesi, fra i quali l’Italia, destinati all’Unrwa, l’agenzia Onu che si occupa dei palestinesi a, c’è una motivazione politica. La giustificazione, data anche da Tajani, ha del: una decina di membri dell’agenzia sarebbero coinvolti negli attacchi del 7 ottobre e per questo, come ripicca, si congela ogni finanziamento fino a quando non si farà luce. E’ come se l’Unione Europea avvisasse Tajani di congelare ogni finanziamento verso l’Italia perché un gruppo di mafiosi ha fatto profitto sui fondi dati dalla Ue – cosa non poilontana dalla realtà. Le colpe di un gruppo di criminali, mafiosi italiani o dipendenti di una agenzia della Nazioni Unite, non possono ricadere sulla collettività. Almenodovrebbe essere. E fa storcere il naso il fatto che la coscienza di questi ...

che da decenni opera in Medio Oriente in favore dei rifugiati palestinesi con 13mila addetti nella sola Striscia di Gaza Un'operazione tanto propagandistica quanto ridicola che, proprio per tale ..."Come vogliamo giustificare quello che sta succedendo in Palestina da 75 anni a questa parte Venite qui come se non avessimo una coscienza politica; noi siamo dalla parte del popolo palestinese ma no ...Globalist sta dando conto di un dibattito apertosi in Israele, riportando le considerazioni di firme autorevoli del giornalismo israeliano ...