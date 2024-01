Gaza | arrivati in Italia 14 bambini palestinesi feriti

E' atterrato a Ciampino il volo dell'Aeronautica Militare coordinato dal Comando Vertice Interforze con a bordo 14 bambini palestinesi feriti a Gaza che saranno curati ...bambini con i rispettivi ...La reazione a catena dello scandalo che ha colpito l’Agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi (Unrwa), è arrivata anche in Europa. Dopo la decisione dell’Italia di seguire l’esempio di S ...Per 14 bambini palestinesi - numero che aumenterà nei prossimi giorni - rappresenta questo l'arrivo in Italia con un volo dell'Aeronautica Militare. Sono feriti e, accompagnati dai loro familiari, ...