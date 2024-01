Gas | stop rigassificatore Livorno aprile-ottobre per manutenzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) A causa di un intervento distraordinaria, l'operatività deloff shore didell'importazione di gas sarà sospesa da2024 quando riprenderà alla ripartenza del cosiddetto anno termico. Lo rende noto la società Olt Offshore Lng Toscana riguardo al terminale Fsru Toscana, al largo di. A causa del cantiere l'impianto avrà un periodo di fermo che corrisponde a mesi in cui la richiesta di gas è molto ridotta. Nel dettaglio, la società effettuerà un intervento tecnico per la sostituzione del cuscinetto del sistema di ancoraggio, che serve a garantire la rotazione del terminale attorno alla torretta geostazionaria ancorata al fondale del mare. Sono attualmente in corso le procedure per programmare la sospensione delle operazioni e ...