Gangwon 2024 | Federico Pozzi regala l’oro all’Italia nella sprint di sci di fondo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ancora una medaglia d’oro, l’undicesima, per l’Italia alle Olimpiadi Invernali Giovanili di(Corea del Sud). La conquista,maschile a tecnica libera di sci di, che sui 1535 metri del percorso sudcoreano chiude con le braccia alzate al cielo con il tempo di 3’16?27finale. Al secondo posto il tedesco Jakob Elias Moch, che deve cedere per 36 centesimi; il gradino più basso del podio lo occupa l’americano Tabor Greenberg a 1?06. Restano vicini ai primi tre l’altro tedesco Milan Neukirchner a 2?72 e lo svizzero Nolan Gertsch a 2?87. Sesto, e staccato, lo svedese Maans Ravald a 10?94. LIVE Olimpiadi Invernali giovanili, 29 gennaio in DIRETTA: oro fondamentale di ...

Raffaele Zich è in piena corsa per il podio alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024. Nello short program individuale maschile di ... (oasport)

Federico Pozzo è oro nella sprint in tecnica libera dei Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon, in Corea del Sud. Il programma del fondo non poteva aprirsi in modo migliore in questa ultima fase della ...Gangwon, 28 gennaio 2024 – Flora Tabanello fa un bis storico personale alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon, in Corea del Sud. L’Azzurra, portabandiera alla cerimonia d’apertura, ha messo al ...Super Flora! Tabanelli vince il secondo oro a Gangwon 2024. La portabandiera azzurra agli YOG coreani bissa il titolo olimpico vinto nel freeski slopestlye dominando anche nel big air (con 180 punti), ...