Galleria Maiori-Minori | presidente Cascone | “Sarà uno scavo di 400 metri”

Chiamarlaè già una parola grossa perché si tratta di unodi poco più di 400chepiù piccolo delladella Vittoria di Napoli. Lo ha chiarito questa mattina, a margine della sua presenza nella sede del partito democratico, ildella commissione Trasporti della regione Campania, Luciorispondendo così alle proteste con un flash mob notturno e alle polemiche sorte in costiera amalfitana sull'avvio delle indagini geognostiche da parte di Anas per latra. Proprio la presenza di Anas è, per il, una garanzia sulla qualità dell'intervento che verrà effettuato e che ...

Anas ha programmato le lavorazioni propedeutiche alla progettazione della Galleria Maiori-Minori in località Torre Mezzacapo, in provincia di ... (zon)

Esordisce così la nota di Fulvio Mormile, consigliere di opposizione (Minori Unita), a pochi giorni dal Flash mob organizzato per dire no alla Galleria Minori-Maiori. Mormile prosegue dichiarando di ...“Ribadiamo categoricamente la contrarietà del Movimento 5 Stelle alla realizzazione del tunnel tra Minori-Maiori e siamo al fianco dei cittadini che ieri not ..."Come Movimento 5 Stelle - afferma Cammarano - continueremo a monitorare attentamente lo sviluppo della situazione e a difendere gli interessi della comunità locale” ...