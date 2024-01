Furto in una armeria di Imola | arrestate cinque persone residenti a Lucca

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Bologna, 29 gennaio 2024 – I carabinieri di Bologna ehanno identificato e arrestato i presunti autori delaggravato in concorso all''Giancarlo Topi di Barbieri Luisa’, a, messo a segno la notte del 19 settembre 2023, quando una banda di criminali entrò nell', rubando una cinquantina di armi comuni da sparo. Si tratta diladri in 'trasferta’, tuttiin provincia di, e precisamente di una 48enne, il figlio 28enne e un'altra ragazza 27enne, accusati di aver clonato le chiavi di accesso ai locali dell', durante un sopralluogo. Oltre a loro anche due complici, un 21enne e un 23enne, che hanno commesso materialmente il, insieme al 28enne. Il Gip del ...

Pensava di compiere un furto in una casa vuota, ma la presenza del proprietario ha costretto il ladro alla fuga, durante la quale è rovinosamente ... (ilgiornale)

Via Galileo Ferraris : tentano una rapina ed un furto. La Polizia di Stato arresta due persone, dopo aver infranto il vetro di un auto Nella ... (puntomagazine)

In mezz'ora aveva messo a segno un furto e una rapina ma sono poi finiti in manette . La Polizia di Stato del Commissariato di Busto Arsizio ha ... (feedpress.me)

Una coppia a bordo di una Jaguar lo scorso 11 dicembre aveva commesso un furto e una rapina per un bottino di circa 1.400 euro, presso i negozi Acqua ... (tg24.sky)

Via Galileo Ferraris: Tentano una rapina ed un furto . La Polizia di Stato arresta due persone Durante la notte di giovedì, gli agenti ... (puntomagazine)

Continuano i raid notturni a Sestri Levante con vetrine rotte, arredi urbani distrutti e la notte scorsa anche una spaccata con furto in un bar di via Eraldo Fico. I primi danni nella notte tra sabato ...Ha minacciato i genitori di dare fuoco alla casa, rubato un mobile dall’abitazione della nonna morta e una volta trovato dai poliziotti ...per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, furto, porto ...Successivamente, si sono dati a una precipitosa fuga. Tuttavia, la vittima del furto si è subito accorta dell’episodio e ha chiamato il 112 dei Carabinieri. I militari hanno quindi individuato i ...