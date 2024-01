Furto di notte al b&b | il titolare si trova davanti il ladro | “Dormivo | ho aperto gli occhi e l' ho visto”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Firenze, 29 gennaio 2024 - Con un tombino ha infranto la porta a vetri di Pizzaman di via del Sansovino per poi scappare a mani vuote e tentare la fortuna in un b&b a pochi metri di distanza. All'interno però c'era ilche dormiva il quale ha chiamato la polizia. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 4.30 dellatra domenica e lunedì, un uomo nord africano ha cercato di intrufolarsi all'interno della pizzeria di via del Sansovino ma, una volta varcato l'ingresso, è stato messo in fuga dall'antifumogeno. "E' la terza volta in tre mesi noi non ne possiamo davvero più – si sfoga ildi Pizzaman Raffaele Madeo -, non ci ha portato via nulla ma resta il costo di riparazione della vetrata e il danno in termini di perdite di tempo". Madeo, non appena è entrato in funzione l'allarme, si è ...