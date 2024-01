Furto all’Armeria Topi di Imola | identificati i 5 accusati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 - Sono statidalla polizia gli autori delall'armeria "Giancarlo", risalente al 19 settembre 2023. Si tratta di un gruppo di 5 persone di età compresa tra i 21 e i 48 anni, residenti nella provincia di Lucca,di essere entrati di nascosto all'interno del negozio e di avere rubato una cinquantina di armi da fuoco. La dinamica Il giorno prima del, tre delle cinque persone identificate, due donne e un uomo, erano arrivate sul luogo del delitto con una Mini Countryman. Dopo essere entrati nell'armeria per fare acquisti, i tre erano riusciti a prelevare le chiavi del negozio per farne una copia. Poco dopo, gli stessi erano tornati nell'armeria con la scusa di fare altri acquisti, per poi lasciare le chiavi nello stesso posto ...