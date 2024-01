Furgone rubato va fuori strada a Sant' Elpidio a Mare | muore 17enne Due feriti

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Un ragazzo di 17 anni è morto, mentre il padre, di 46, e il cugino, di 24, sono rimasti gravementein un incidentele avvenuto intorno alle 5 di stamane in località Castellano di(Fermo). Erano a bordo, tutti seduti davanti, di una Fiat Panda furgonata, risultata rubata la scorsa notte a Civitanova Marche (Macerata). L’automezzo, condotto dal 24enne, è uscito di...

Il furgone refrigerato delle Acli di Roma che trasporta pasti alle persone in difficolta’ economica e’ stato rubato . Il mezzo era parcheggiato sotto ... (romadailynews)

Un ragazzo di 17 anni è morto, mentre il padre, di 46, e il cugino, di 24, sono rimasti gravemente feriti in un incidente strada le avvenuto intorno ... (quotidiano)

SANT'ELPIDIO A MARE - Un ragazzo di 17 anni è morto, mentre il padre , di 46, e il cugino , di 24, sono rimasti gravemente feriti in un incidente ... (corriereadriatico)

Fermo, 29 gennaio 2024 – Un ragazzo di 17 anni è morto , mentre il padre , di 46, e il cugino , di 24, sono rimasti gravemente Feriti in un incidente ... (ilrestodelcarlino)

Incidente in autostrada oggi, 29 gennaio: traffico congestionato tra la A27 e la A28. Violento schianto tra due auto intorno a mezzogiorno in A27 all'altezza dello svincolo di Conegliano. Una delle ...Un ragazzo di 17 anni è morto, mentre il padre, di 46, e il cugino, di 24, sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto ...Un ragazzo di 17 anni è morto e suo padre e suo cugino sono rimasti feriti dopo che il furgone su cui viaggiavano si è schiantato contro un albero. Rilevamenti successivi hanno scoperto che il mezzo ...