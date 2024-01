Furbetti del Pnrr e dei fondi per la pandemia | denunciati 5 imprenditori calzaturieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Fermo, 29 gennaio 2024 – Avevano usufruito di indebite compensazioni per operazioni inesistenti, finanziate con idel, Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la, per circa 700mila euro. Pe questo motivo i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Fermo hanno denunciato cinque, tutti residenti nel Fermano. I controlli effettuati complessivamente dal Corpo hanno interessato 56 persone giuridiche, in buona parte operanti nel distretto calzaturiero, su un importo totale complessivo di 7,8 milioni di euro, consentendo di rilevare irregolarità in 17 casi e di segnalare alla Procura della Repubblica, un imprenditore per indebita compensazione, uno per “indebita percezione di erogazioni pubbliche e tre truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e ...