Funerali Sandra Milo a Roma | quando ci saranno e dove | orario

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 gennaio 2024) A poche ore dalla scomparsa della celebre attrice, arriva la conferma sulladelle esequie e la camera ardente al Campidoglio. Inaugurazione del nuovo centro “Pertini” del PSI alla Balduina (ex cinema Balduino). Nella foto l’arrivo di, 15 marzo 1990 ARCHIVIO ANSA R 22331 – ilcorrieredellacitta.com E’ scomparsa a 90 anni, venuta a mancare nella mattinata del 29 gennaio nella sua abitazione e tra l’affetto dei suo cari come aveva richiesto. Isi svolgeranno mercoledì 31 gennaio alle 12 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. Domani dalle 10, invece, sarà possibile dare l’ultimo saluto all’attrice in Campidoglio dove sarà ospitata la camera ardente. Chi era...