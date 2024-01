Frequentare la scuola allunga la vita | lo studio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Seguire un percorso di studi fino all’università equivale a seguire una dieta sana per tutta laOgni anno trascorso ao all’università migliora la nostra aspettativa di, mentre non frequentarla è dannoso quanto fumare o bere molto. È quanto emerge dal primoche collega direttamente l’istruzione alla longevità. Loevidenzia

Nella stessa giornata si è tenuto l’ultimo appuntamento con gli studenti delle scuole medie per presentare l’offerta formativa dell’istituto. Ancora una volta docenti e studenti hanno fatto conoscere ...PADOVA - I genitori degli alunni che frequentano la scuola dell'Arcella dove studia la tredicenne aggredita da tre quattordicenni, vedono con favore la possibile emanazione di ...Nello specifico alle scuole primarie i non ammessi sono stati lo 0,13%, ovvero 56 ragazzini risultanti non frequentati e per i quali sono scattate le segnalazioni ai servizi sociali con indagine della ...