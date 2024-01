Frattesi logora la difesa della Fiorentina Un dato impressionante

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Davideè stato grande protagonista nella partita trae Inter. Non ha segnato, ma è stato presente in maniera silenziosa nella vittoria nerazzurra. PRESENZA SILENZIOSA – Davideha fatto una partita di incredibile dispendio energetico contro la. Tornato titolare in campionato dopo quattro mesi dall’ultima volta con l’Empoli il giocatore si è fatto vedere ed ha disputato un ottimo match. Le sue caratteristiche migliori sono uscite fuori grazie allaaltasquadra di Vincenzo Italiano, completamenteta dagli scatti continui in verticale del centrocampista avversario.ha giocato 97 minuti, corso per 11 km ma soprattutto chiuso con 32 scatti. Ilè incredibile se si pensa ...