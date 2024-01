Franchi | tribuna ’elettorale’ Forfait di Nardella e Giani Pieraccioni torna superstar

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Firenze, 29 gennaio 2024 – Lavip di uno stadio è un po’ da sempre il termometro di una città. E Firenze di questi tempi ha una febbriciattola costante che va econ la colonnina di mercurio del termometro che si alza e si abbassa a seconda dell’irruenza del dibattito. Al centro di questo c’è, da un pezzo a questa parte, proprio l’Artemio, il suo discusso restyling appeso ancora alle incognite sulle risorse per la copertura totale e i punti interrogativi – lontani da diventare esclamativi – sull’impianto che ospiterà la Fiorentina durante i mesi del cantierone al Campo di Marte. E i ricaschi, a pochi mesi dalle elezioni, non possono non essere anche e soprattutto politici. Così il principale sostenitore dell’ammodernamento del, il sindaco Dario, bersagliato ...