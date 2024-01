Francesco Toldo | “L’Inter è una macchina da guerra | la Fiorentina può sperare nella Champions”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “è unada, quei due là davanti trascinano la squadra e c’è il resto del gruppo che recupera palla e corre. In più prendono pochi gol, tutti gli ingredienti giusti per far stare tranquillo un portiere. Ma ieri Sommer non è stato tranquillo. Lami piace, fa gioco, l’allenatore insegna a giocare a calcio, ovviamente ci sono differenze di investimenti, però credo meriti quella posizione in classifica, la speranza di qualificarsi inc’è”. Lo ha detto, ex portiere di Inter,e Nazionale, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. C’è spazio per un ricordo di Riva, conosciuto in nazionale quando il leggendario campione del Cagliari era team manager: “Parliamo di quelle persone di una ...