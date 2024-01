Francesco Francia | vetta vicina Medicina | nona vittoria consecutiva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Momento propizio in casa dei New Flying Balls di coach Conti, che dopo l’inatteso successo contro San Severo, si aggiudicano il derby della via Emilia contro la Virtus Imola strappando due punti pesantissimi in chiave salvezza, pur non ribaltando l’improbabile -30 dell’andata: i ‘palloni volanti’, trascinati da un Alessandro Piazza da 28 di valutazione, si allontanano dall’ultimo posto. In Interregionale continua il momento no del Bologna 2016, che contro la capolista Legnano subisce la quarta sconfitta: ne approfitta così l’Olimpia Castello, che liquida Ferrara e sale a quota. È nel segno dellala sesta giornata di ritorno del girone A di serie C, con gli uomini di coach Mondini che espugnano Parma e duplicano i punti visto il simultaneo ko della regina Scandiano nel derby contro Basket 2000: ora ...