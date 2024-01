Francesco Capece e il buon pairing nel cuore di Milano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Trentatré anni compiuti lo scorso mese, quindici di impasti, forni e fatica.di emergente non ha nulla, ma è senza dubbio uno dei fautori della rivoluzione della pizzeria contemporanea, che sta attraversando l’Italia. Attenzione: non della pizza, ma proprio della pizzeria, come concetto di esperienza diversa dall’immaginario popolare, che per troppo tempo ha visto in quel cerchio di pasta condito con pomodoro e mozzarella un qualcosa di semplice, veloce e spesso anche banale. La pizzeria intesa come luogo di condivisione di sapori, come momento gastronomico intenso. Nato e cresciuto nella provincia salernitana, a San Cipriano Picentino, prima il lavoro nella pizzeria aperta con la famiglia, La Locanda dei Feudi, poi in giro per il mondo. Fino ad atterrare nell’Olimpo del mangiar bene e vivere meglio, la...