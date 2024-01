Francesca Tonini | «Un lavoro da uomini? Ma chi l' ha detto?»

Gentile Paziente, la problematica che Lei descrive sembra dipendere dalla maschera e non dalla macchina in sè. Nel corso degli anni sono state prodotte tante maschere diverse, nasali e oronasali, con ...In occasione della mostra “Vespa Club Bologna. Una piccola grande storia su due ruote“ il museo dedica un incontro speciale alla Vespa, icona del motociclismo italiano. Museo del Patrimonio ...Quello scelto a Chiasso dal gruppo Lega dei Ticinesi - UDC - Indipendenti più che un motto è un invito. Un invito gridato a gran voce: «Facciamo...più Chiasso». Perché l’intento del gruppo in vista d ...