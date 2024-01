FqChart – I due partiti principali calano | Forza Italia vuole superare la Lega Bene il M5S

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024)è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto deglini in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 22/1 al 28/1/2024 FdI 28,5 (-0,2)%PD 19,2 (-0,2)%M5S 16,7 (+0,2)%8,7 (-0,1)%FI 8 (+0,5)%Azione 4 (+0,3)%AVS 3,6 (+0,1)%IV 3,4 (+0,3)%+Eu 2,4 (+0,1)%Altri 5,5% Idelle due leader donne, delle quali l’annunciato (ma non ancora programmato) duello televisivo è da tempo al centro del dibattito politico, per ironia del destino perdono entrambi, negli ultimi sette giorni, uno 0,2%. FdI si porta così al 28,5% mentre il Partito Democratico scende al 19,2%. Bizzarrie dei sondaggi, si diceva, che questa settimana evidenziano in due casi su cinque (EMG e ...