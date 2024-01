FOTO – Pavard | festa dopo Fiorentina-Inter | «Uniti | carichi e primi!»

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’passa a Firenze grazie alla rete di Lautaro Martinez. Fra i protagonisti di serata anche, autore di una prova maiuscola: il difensore, sui social, celebra così i tre punti PRIMATO –è stato uno dei protagonisti dell’importantissimo successo dell’sul campo della. Il francese, perfetto in fase difensiva, si è reso protagonista di due salvataggi clamorosi in area di rigore. Benji, attraverso il suo account ufficiale di Instagram, celebra così i tre punti conquistati dall’che valgono il ritorno in vetta alla classifica in Serie A: «». Di seguito il suo post– Instagram-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Altra prestazione da titolare per Benjamin Pavard , altra prestazione di grande solidità difensiva. dopo la vittoria in Inter-Lazio , per il francese ... (inter-news)

L'Inter non voleva perdere, l'Inter non voleva prendere gol, l'Inter voleva tornare in testa alla classifica per ringraziare al meglio l'Empoli che ha fermato la Juventus.FIORENTINA-INTER 0-0 LIVE MATCH 4' - Scambio Beltran-Nzola, il tiro dell'ex Spezia è respinto dalla difesa. Ma Fiorentina ancora in possesso. 3' - Fiorentina ..."Carettere e spirito di squadra. Felicissimo per il trofeo, orgoglioso di questo gruppo e grazie alla tifoseria per l’affetto". Il mix perfetto secondo Benjamin ...