FOTO – Calhanoglu festeggia a distanza dopo Fiorentina-Inter

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Assente dal campo per squalifica, Hakannon ha comunque fatto mancare il suo sostegno ai compagni di squadra.ndo a. CUORI NERAZZURRI – Hakanmostra la sua vicinanza ai compagni di squadra, con una bella storia su Instagram per incitare i compagni. Due cuori nerazzurri e lache ritrae il protagonista di questa sera, Yann Sommer, autore della parata sul rigore di Nico Gonzalez che ha permesso al punteggio di rimanere sullo 0-1la rete di Lautaro Martinez nel primo tempo. Questa la storia di-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Grandi festeggiamenti per l’Inter, testimoniati dagli scatti di Hakan Calhanoglu . In volo verso Milano con i nerazzurri c’è un ospite ... (inter-news)

Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina: "So che ho davanti un giocatore fortissimo come Calhanoglu, mi ha parlato ...Paolo Di Canio, ex attaccante e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky parlando della vittoria dell'Inter contro la Fiorentina: "Se si è sentita l'assenza di Calhanoglu e Barella Per ...L'Inter dovrà fare a meno - tra gli altri - di Hakan Calhanoglu per la trasferta di Firenze ...Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è ...