Formula 1 | la Ferrari svela il nome della monoposto 2024 all’insegna della continuità

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Un. Lahato nelle ultime ore con un video sui propri profili social ka denominazioneche sarà protagonista nel Mondialedi1 dal prossimo fine febbraio con Charles Leclerc e Carlos Sainz, optando per un semplice, ma efficace, SF-24. Nessuna rivoluzione dunque per il team di Maranello, proseguendo dunque con la linea degli ultimi anni. Ormai dal 2015 (a parte l’anno 2022, quando si è voluto andare sulF1-75 per celebrare i 75 annifondazione) i modelli ...

La scuderia di Maranello è al lavoro per costruire un’auto che potrà competere per il titolo. Ma quale sarà il suo nome ? Ogni nuova costruzione ... (sportnews.eu)

Dopo il comunicato della scuderia di Maranello per il rinnovo di Leclerc , pare che la Rossa abbia trovato il compagno al monegasco In casa Ferrari ... (sportnews.eu)

Ci sono momenti di tensione in casa Ferrari , poiché il pilota di Formula 1, Carlos Sainz, non ha ancora firmato per il rinnovo dl contratto con la ... ()

Il nome della Ferrari che scenderà in pista quest'anno nel campionato di Formula Uno sarà SF-24. Lo ha annunciato la scuderia di Maranello, con una nota sul sito e sui social. Il Cavallino rampante ...Il nome della Ferrari che scenderà in pista quest’anno nel campionato di Formula Uno sarà SF-24. Lo ha annunciato la scuderia di Maranello, con una nota sul sito e sui social. Il Cavallino rampante ...Nel mese di febbraio la Formula 1 tornerà ad emozionare tutti gli appassionati ...ma l’attesa è tutta per la Ferrari. Gli appassionati italiani non vedono l’ora di scoprire la nuova monoposto del ...