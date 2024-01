Fondo giallo nel wc | in pochi minuti preparo questo rimedio e non ho mai avuto un bagno più bianco e profumato!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 29 gennaio 2024) In commercio esistono moltissimi prodotti chimici utili per pulire il wc. Tuttavia questi prodotti chimici disponibili sugli scaffali dei supermercati sono molto costosi e possono non dare il risultato sperato. Infatti riuscire ad ottenere un wc pulito e ben profumato non è un lavoro facile. Spesso entrando innon si può fare a meno di sentire del cattivo odore ma con ildisponibile qui sottodisagio sparirà in modo facile e veloce. Utilizzando, infatti, dei prodotti comuni e a basso costo è possibile realizzare dei cristalli profumati inattimi. Basta solo sapere cosa bisogna fare e il risultato sarà decisamente migliore di quello che potrà darti qualsiasi prodotto esposto sugli scaffali dei negozi. Vuoi scoprire come riuscire a creare questi cristalli profumati per il tuo wc? Allora devi ...