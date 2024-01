Fondi pensione | risorse a quota 222 | 6miliardi + 8 | 2% Crescono rendimenti | adesioni e contributi

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La Commissione di vigilanza suisottolinea che tutte le forme di previdenza integrativa hanno fatto registrare in media risultati postivi: per i comparti azionari il 10% neinegoziali, l’11,3% in quelli aperti e l’11,4% nei Pip. Torna ad allargarsi la forbice con la rivalutazione del Tfr che negli ultimi dieci anni è stata del 2,4%