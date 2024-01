Fondi pensione | risorse a quota 222 | 6 miliardi + 8 | 2% Crescono rendimenti | adesioni e contributi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La Commissione di vigilanza suisottolinea che tutte le forme di previdenza integrativa hanno fatto registrare in media risultati postivi: per i comparti azionari il 10% neinegoziali, l’11,3% in quelli aperti e l’11,4% nei Pip. Torna ad allargarsi la forbice con la rivalutazione del Tfr che negli ultimi dieci anni è stata del 2,4%

"Nove Paesi ad oggi hanno temporaneamente sospeso i loro finanziamenti all' Unrwa . Queste decisioni minacciano il nostro lavoro umanitario in tutta la ... (quotidiano)

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la prima seduta della settimana per la borsa di Tokyo, mentre si muovono in prevalenza positive le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le ...Guadagni netti molto alti soprattutto per i comparti azionari (10% nei fondi negoziali, 11,3% in quelli aperti e 11,4% nei Pip) che brillano anche nella media ...Gennaio è, nella vita amministrativa degli enti locali, tempo di bilanci: quello stilato dalla ripartizione opere pubbliche della Città delle paci ammonta a più di 8 milioni e 650mila euro. Un importo ...