Foggia | colpo in arrivo dalla Serie B

Il Latina batte il Foggia 1-2 allo Stadio Pino Zaccheria nella partita valida per la 15^ giornata del girone C della Serie C e sale momentaneamente ... (sportface)

Non solo Michele D'Ausilio dal Cerignola, vicino un altro colpo in entrata per l'Avellino. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, in arrivo Michele Rocca. Formalizzato ...FOGGIA - «La nostra è una giovane università nata nel 1999 ma che sta crescendo rapidamente. Abbiamo superato i 14mila studenti. Noi siamo proiettati nel futuro perché cercheremo sempre di migliorare ...Si chiuderà nelle prossime ore l'avventura di Joshua Tenkorang al Lecco. Il classe 2000, approdato alla società della famiglia Di Nunno in prestito dalla Cremonese la scorsa estate, nella prima parte ...