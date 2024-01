Fmts lancia Mind the gap | il primo progetto europeo di formazione per i Neet | Campania regione pilota

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Laè lache in via sperimentale attuerà il programma diper il lavoro messo a punto daGroup, vincitore del bando“Alma – Aim, Learn, Master, Achieve” (Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire) volto a sostenere i, con il sostegno dellaper la massima divulgazione nel rispetto dei requisiti di attribuzione normativa e di qualifica. Stamane (lunedì 29 gennaio) la firma del protocollo di collaborazione tra lacon l’assessore alla, Armida Filippelli, edGroup (soggetto attuatore individuato dall’Ue) con il presidente Giuseppe Melara e l’amministratore delegato Valentino Villecco. ...

Lunedì 29 gennaio 2024, alle ore 11,30, nell’Hub Fmts Group (in via Leonardo da Vinci, 15 a Pontecagnano Faiano) si presenta il bando di attuazione ... (ildenaro)

ed Fmts Group (soggetto attuatore individuato dall’Ue) con il presidente Giuseppe Melara e l’amministratore delegato Valentino Villecco. Contestualmente è stato lanciato l’avviso di selezione dei ...Lunedì 29 gennaio 2024, alle ore 11,30, nell’Hub Fmts Group (in via Leonardo da Vinci, 15 a Pontecagnano Faiano) si presenta il bando di attuazione per la Campania del programma “Alma – Aim, Learn, M ...