Florence Pugh sulla scena hot di Oppehneimer interrotta da un guasto | “Eravamo nudi”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 29 gennaio 2024), durante un panel organizzato dalla Universal, ha raccontato un divertente aneddoto occorso sul set di Oppenheimer, quando, durante lad’amore tra il suo personaggio e l’amante Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, una delle macchine da presa in quel momento impiegate si ruppe, lasciando i due attoriin, in trepida attesa della risoluzione del. Ecco comeha riferito l’accaduto (citiamo da The Hollywood Reporter): “Questa cosa non la sa nessuno, ma proprio nel bel mezzo della nostradi sesso, la camera si è rotta; un tempismo decisamente non ideale.io e Cillian in una stanza… il set era chiuso, quindi era tutto molto intimo, edlì ...