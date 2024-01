Fleximan in azione a Guidizzolo | autovelox abbattuto e gettato nel canale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024)(Mantova), 29 gennaio 2024 – ‘’ inanche nel Mantovano? Sembra proprio di sì, almeno stando alla fotografia pubblicata sul gruppo Facebook "Sei dise...", dove si vede unsegato dal suo sostegno e buttato nelpieno d'acqua a bordo strada. Il vandalo ha agito in via Nazario Sauro. Stando alla stampa locale, chi indaga propende per un emulatore. “Il danno è limitato ma il significato del gesto è grave perché l’era posizionato in un punto teatro in passato di incidenti, dove le auto spesso corrono veloci, e subito dopo c’è l’incrocio con una strettoia. Dunque l’è un deterrente proprio per evitare incidenti in un punto particolarmente a rischio”, ha commentato il sindaco Stefano ...