Fleximan colpisce ancora in Veneto Autovelox divelto in Cadore | sulla strada dove Angelika travolse e uccise una famiglia in vacanza

Non si ferma no gli emuli dell'uomo che durante la notte distrugge gli autovelox e che in Veneto, dove ha colpito di più, è ricercato dalle forze ... (ilgiornale)

Santo Stefano DI Cadore - È il sedicesimo auto velox abbattuto in Veneto ed è accaduto nella notte fra sabato e domenica in via Udine a Santo Stefano , ... (ilgazzettino)

Santo Stefano DI Cadore - È il sedicesimo auto velox abbattuto in Veneto ed è accaduto nella notte fra sabato e domenica in via Udine a Santo Stefano , ... (ilgazzettino)

Dettaglio interessante è scoprire che la percentuale più alta di chi non rispetta i limiti, quasi il 40%, sia stata registrata nel Nord Est, la zona in cui Fleximan ha colpito in maniera più decisa ...Il modo di agire non è quello tipico dell'ignoto "Fleximan", ossia quello di tagliare con una sega elettrica la base del palo dove è montato l'apparecchio. In questo caso è bastato svitare i bulloni e ...Il brand di Elon Musk non è ovviamente il solo a essere colpito dalla crisi di Suez, in generale mancano pezzi di ricambio di tutti i tipi che dall’Asia faticano a raggiungere l’Europa e - di ...