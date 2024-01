Firenze | traffico bloccato nella zona di Ponte all’Indiano Colpa di un incidente

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 – Unavvenuto nel pomeriggio di oggi, 29 gennaio, ha creato caos e rallentamenti in tutta ladiNord. Ladiè rimasta a lungo bloccata alla circolazione, con lunghe code e tempi di percorrenza estremamente dilatati. Diversi automobilisti hanno segnalato le code sui social, lamentandosi dele dei problemi costanti che si verificano con frequenza periodica. La situazione è aggravata da un restringimento di carreggiata verso ladiaeroporto e dal fatto che lo scontro sia avvenuto nell’ora di punta. In base a quanto appreso, l’non ha causato feriti gravi, ma tanto è bastato per creare un imbuto con le ...

Odissea, stamattina 21 dicembre 2023, per chi deve percorrere la Fipili in direzione Firenze L'articolo Tir si ribalta in Fipili : traffico bloccato ... ()

Oggi alle 9 in via Firenze a Villafranca Padovana si è verificato un tamponamento a tre con una donna trasportata in ospedale in condizioni serie. La viabilità ha subito pesanti rallentamenti. La ...A sottolinearlo nella sua relazione è stato il procuratore generale di Firenze, Ettore Squillace Greco ...a delinquere finalizzata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e ...Firenze, 29 gennaio 2024 - Diversi i lavori in programma da oggi, con modifiche alla viabilità. In via Romana per un trasloco la strada sarà chiusa dalle 21.30 di lunedì 29 alle 5.30 di martedì 30 gen ...