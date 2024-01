Fiorentina | UFFICIALE | Brekalo ceduto in Croazia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Laha chiuso la cessione di Josip, con l'attaccante esterno che torna in patria firmando con l'Hajduk Spalato. La...

In Serie B la Feralpisalò comunica di aver ceduto al Cosenza a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi... (calciomercato)

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C.F. Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo... (calciomercato)

Lukas Klostermann , esperto difensore del Lipsia con il quale ha accumulato quasi 300 presenze ufficiali, ha rinnova to il suo contratto con il... (calciomercato)

Sono appena uscite le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina , partita valevole per un posto in finale della nuova Supercoppa italiana Ci siamo, ... (spazionapoli)

Proseguirà in patria la carriera dell'ex esterno offensivo granata Josip Brekalo. Il croato infatti è ufficialmente un giocatore dell'Hajduk Spalato, con la Fiorentina che ne ha ufficializzato il ...Tuttavia, la classifica è molto corta e con un filotto di vittorie c’è la possibilità molto concreta di ritrovarsi al quarto posto: ci sarà da battagliare con Roma, Bologna, Lazio, Fiorentina e ...Chi è Cristiano Piccini, nuovo acquisto della Sampdoria Cristiano Piccini, classe 1992, ha esordito in Serie A con la maglia della Fiorentina nel 2010, poi ha fatto la gavetta tra Serie C e B con ...