Fiorentina Italiano | «Rabbia e delusione; Nico rimane il rigorista»

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Le parole di Vincenzo, tecdella, dopo la sconfitta subita dai viola contro l’Inter Vincenzoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta subita dallacontro l’Inter. Di seguito le sue parole.– «Deluso dal fatto che in partite come queste non riusciamo a trovare la giocata per raddrizzarle o per non perderle. Abbiamo avuto anche l’occasione del rigore. Purtroppo stiamo vivendo questa maledizione sui dischetti che sta iniziando a non piacermi. Il problema è che chi arriva sul dischetto deve essere convinto e deve prendersi la responsabilità. Abbiamo superato due turni di coppa battendo i calci di rigore con i difensori, è questione di freddezza. I tre rigori ci hanno fatto perdere tre partite». SULLE DUE PUNTE – «Mi è ...