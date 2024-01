Fiorentina-Inter | Sommer | “Rigore? Certo di aver toccato prima io la palla Ma ho studiato Nico Gonzalez…”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Il? Sonodiio laper primo ma l’arbitro ha deciso diversamente. Un momento complicato ma studiamo tanto gli avversaridella partita”. A dirlo è il portiere dell’, Yann, ai microfoni di Dazn dopo, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. “Siamo molto felici divinto, campo difficile, ottimo avversario, abbiamo avuto tante occasioni – ha proseguito il portiere svizzero – E ora ci prepariamo per la Juve. Lo scudetto? Non pensiamo così lontano. Ma la squadra lavora duramente, ecco perché facciamo così tanti clean sheet”. SportFace.

(Adnkronos) – L'Inter sfrutta la frenata di ieri della Juve ntus, costretta all'1-1 in casa dall'Empoli, vince 1-0 in trasferta contro la Fiorentina ... (periodicodaily)

Simpatico episodio accaduto nel corso dell’inizio del secondo tempo di Fiorentina Inter. Quando le squadre erano rientrate in campo dagli spogliatoi ed erano pronte a ripartire, c’è stata un’invasione ...Le parole In collegamento con Dazn, l’ex arbitro ed opinionista Luca Marelli ha preso parola per commentare il contatto in area di rigore tra Bastoni e Ranieri nel corso di Fiorentina Inter. La ...Inter Fiorentina 1-0, nerazzurri di nuovo in vetta dopo il sorpasso della Juventus, che però ha inciampato nel pareggio con l’Empoli. Dopo il trionfo all’ultimo respiro in Supercoppa contro il Napoli, ...