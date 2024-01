Fiorentina-Inter risultato 0-1 | gol di Lautaro | Inzaghi scavalca la Juventus in testa

Ma l’argentino, che con la Fiorentina in tre stagioni non aveva mai sbagliato un rigore, ha tirato addosso al portiere, interrompendo a dieci la sua serie positiva e portando a 18 il numero di gare in ...Parisi 5,5 Si fa scappare Lautaro sul gol che decide la partita. Rimane una prestazione interessante, soprattutto in fase offensiva dove, spesso, aiuta i suoi compagni (dall 89' MIlenkovic SV) Arthur: ...Proteste della Fiorentina per un colpo di Sommer su Nzola in uscita. Altro lavoro per il VAR. 69' - Nzola spinge in malo modo e nettamente De Vrij, poi calcia un tiro debole controllato da Sommer.