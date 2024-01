Fiorentina-Inter | Pavard essenziale! Lautaro Martinez decisivo | pagelle – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’ha battuto lariconquistando la vetta della classifica in Serie A. Protagonisti di serata, autore del gol vittoria, e Sommer che para il rigore di Nico Gonzalez. Ledella gara redatte dal Corriere dello Sport SOFFERENZA – L’ha battuto laper 0-1, dopo una gara difficile e ricca di sofferenza. A decidere la gara la rete di, e il rigore parato da Sommer. Il capitano dell’è il migliore in campo nelleredatte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: voto 7,5 per l’attaccante, arrivato al diciannovesimo gol su diciannove presenze, sempreper la squadra. Voto alto anche per Mkhitaryan: ...