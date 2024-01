Fiorentina-Inter | Luca Marelli | “Lautaro non è da Var | Bastoni non guarda il pallone sul rigore”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Polemiche arbitrali nel posticipo della 22ª giornata del campionato di Serie A tra. La gara del Franchi si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol realizzato daMartinez. La partita è salita alla ribalta anche per gli episodi arbitrali: i viola hanno protestato per la spinta dell’argentino in occasione del vantaggio e sulla trattenuta disu Ranieri. L’ex arbitroha commentato così gli episodi ai microfoni di DAZN: “gol? Non c’è stato un blocco irregolare ma un contatto. La situazione è al limite, c’è una spinta sulle spalle. Non è episodio da Var.-Ranieri? L’episodio è particolare. Nell’ultima partenonmai il. Il ...

Missione compiuta per l’Inter che, trascinata dal solito Lautaro Martinez, batte la Fiorentina 1-0 e vola a +1 sulla Juventus in attesa del big ... (corriere)

Inizialmente è partito Carlos Augusto, avrei voluto inserirlo ma la Fiorentina metteva centimetri in continuazione ...Devo fare valutazioni quotidiane. Inter-Sinner Vedendo come stiamo giocando e ...Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita. 22.45 - Niente da fare dunque per la Fiorentina nonostante una partita giocata alla pari con l'Inter, vicina al gol in diverse occasioni ...95' - FISCHIA AURELIANO, RIEN NE VA PLUS AL FRANCHI! L'INTER BATTE LA FIORENTINA 1-0 E TORNA IN TESTA AL CAMPIONATO!! 94' - Palla che rimbalza su Bisseck, corner della Fiorentina con Barak che calcia ...