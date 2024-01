Fiorentina Inter | l’analisi di Calvarese | «Manca un rigore ai viola Sommer-Nzola? Stona…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 29 gennaio 2024)ha chiuso la domenica di Serie A e non sonote le polemiche con il Var:dia Tuttosportha chiuso la domenica di Serie A e non sonote le polemiche con il Var:di Gianpaoloa Tuttosport. La sua mo: ANALISI – «Tre gli episodi discussi. Regolare il gol di Lautaro Martinez: l’attaccante argentino va corpo a corpo con Parisi, ma si strattonano entrambi, giusto non fischiare. È da calcio diil contatto in areaista a fine primo tempo. Bastoni trattiene in maniera prolungata Ranieri: il difensore nerazzurro parte con un corpo a corpo lecito, che poi si trasforma in una ...