Fiorentina-Inter 0-1 | statistiche | sofferenza pura | corto muso!

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’vince contro lacon il ‘muso‘: 1-0 allo Stadio Artemio Franchi. Ledel match mostrano unaassoluta negli ultimi minuti dei nerazzurri.finisce con il risultato di 1-0 per i nerazzurri, che guadagnano altri tre punti fondamentali in chiave Scudetto. Lautaro Martinez segna il gol decisivo su calcio d’angolo battuto da Kristjan Asllani a inizio partita, poi la squadra di Simone Inzaghi spreca una quantità di occasioni industriale. Nonostante il numero dei tiri sia più basso (14-8 per la), l’ha avuto la possibilità di colpire con molteplici ripartenze però non concretizzate. Gli attaccanti hanno sbagliato spesso l’ultimo ...

Ma l’argentino, che con la Fiorentina in tre stagioni non aveva mai sbagliato un rigore, ha tirato addosso al portiere, interrompendo a dieci la sua serie positiva e portando a 18 il numero di gare in ...Parisi 5,5 Si fa scappare Lautaro sul gol che decide la partita. Rimane una prestazione interessante, soprattutto in fase offensiva dove, spesso, aiuta i suoi compagni (dall 89' MIlenkovic SV) Arthur: ...Proteste della Fiorentina per un colpo di Sommer su Nzola in uscita. Altro lavoro per il VAR. 69' - Nzola spinge in malo modo e nettamente De Vrij, poi calcia un tiro debole controllato da Sommer.