Fiorentina-Inter 0-1 | la reazione di Tramontana alla vittoria dei nerazzurri VIDEO

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Quintaconsecutiva dell’, che nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A si impone 1-0 a Firenze e torna in vettaclassifica. Il gollo sigla il capitano Lautaro Martinez al 14?, bravo a colpire di testa su corner anticipando il suo difensore. Grande sofferenza nella ripresa per la squadra di Inzaghi, che rischia di subire il gol del pareggio da parte della. Al 76? infatti Sommer prima commette fallo da rigore, ma poi è bravissimo a ipnotizzare Nico Gonzalez dal dischetto. Il forcing finale della Viola non porta i risultati sperati, così l’può festeggiare tre punti fondamentali, che gli permettono di superare la Juventus a quota 54 punti. Ecco ladi Filippo...

Ma l’argentino, che con la Fiorentina in tre stagioni non aveva mai sbagliato un rigore, ha tirato addosso al portiere, interrompendo a dieci la sua serie positiva e portando a 18 il numero di gare in ...Parisi 5,5 Si fa scappare Lautaro sul gol che decide la partita. Rimane una prestazione interessante, soprattutto in fase offensiva dove, spesso, aiuta i suoi compagni (dall 89' MIlenkovic SV) Arthur: ...Proteste della Fiorentina per un colpo di Sommer su Nzola in uscita. Altro lavoro per il VAR. 69' - Nzola spinge in malo modo e nettamente De Vrij, poi calcia un tiro debole controllato da Sommer.